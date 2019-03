Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Geschwindigkeitsüberwachung durch den Verkehrsdienst

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Dienstag (5. März 2019) zwischen 15.00 und 17.00 Uhr führte der Verkehrsdienst Kleve im Bereich Motzfeldstraße/Kirchweg Geschwindigkeitsmessungen durch. Zulässig ist hier eine Höchstgeschwindigkeit von 50km/h. Die Beamten hielten 20 Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit an. Drei Autofahrer waren so schnell, dass sie ein Bußgeld und "Punkte in Flensburg" erwarten. Zwei von ihnen überschritten die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40km/h. Ihnen droht neben dem Bußgeld ein Fahrverbot. Eine Fahranfängerin muss außerdem mit einer Verlängerung ihrer Probezeit auf vier Jahre sowie einer kostenpflichtigen Nachschulung rechnen. Die Geschwindigkeitsverstöße der weiteren Autofahrer wurden mit einem Verwarngeld geahndet. (ME)

