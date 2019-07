Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg, Renningen und Weil der Stadt: 39-Jährige alkoholisiert unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich weil sie sich alkoholisiert hinter das Steuer eines VW gesetzt hatte, war es einer 39-jährige Frau am Dienstagabend nicht möglich den PKW sicher zu steuern. Die unsichere Fahrweise fiel einer 41-jährigen Zeugin auf, die die Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart befuhr. Im Engelbergtunnel hatte die 39-Jährige wohl versucht über den rechts verlaufenden Standstreifen ein Fahrzeug zu überholen. Am Autobahndreieck Leonberg wechselte die VW-Lenkerin in Richtung Karlsruhe und fuhr dann im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-West von der Autobahn ab. Auf dieser Strecke soll sie die Autobahn über alle Fahrbahnen ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten gequert haben. Auf ihrer Fahrt in Richtung Renningen und weiter Richtung Weil der Stadt geriet die 39-Jährige wohl mehrfach nach rechts in den Grünstreifen. Es sei ihr darüber hinaus nicht möglich gewesen die Spur zu halten, so dass sie auch über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn geriet. Glücklicherweise kamen ihr in diesen Momenten keine Fahrzeuge entgegen. Schließlich bog die Frau von der B 295 nach links auf die Kreisstraße 1007 in Richtung Weil der Stadt-Schafhausen ab und hielt auf einem abzweigenden Feldweg an. Die durch die 41-jährige Zeugin alarmierte Polizei konnte die VW-Fahrerin nun einer Kontrolle unterziehen. Die Beamten stellten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test, der den Atemalkoholgehalt misst, verlief positiv, so dass eine Blutentnahme folgte. Der Führerschein der 39-Jährigen wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht weitere Zeugen und insbesondere Personen, die durch die unsichere Fahrweise der Frau, die einen grünen VW Multivan lenkte, gefährdet oder gar geschädigt wurden.

