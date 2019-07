Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Altreifen illegal entsorgt

Im Pulverdinger Holz nahe der B 10 und an der Enzweihinger Steige haben unbekannte Täter vermutlich am vergangenen Wochenende rund 60 Altreifen illegal entsorgt. Die Ablagerungen wurden am Sonntag von Passanten entdeckt. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft der Reifen geben können , werden gebeten, sich mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

