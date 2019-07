Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Autoreifen gestohen

Ludwigsburg (ots)

Vom Außengelände einer Autowerkstatt in der Zeppelinstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag mehrere Autoriefen entwendet. Zudem versuchten sie eine Lagerhalle aufzubrechen, in der hochwertige Räder gelagert sind. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Zeugen beobachteten am Montagabend gegen 22:00 Uhr einen verdächtigen weißen Liederwagen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

Renningen: Unfall im Kreisverkehr

Ein 72-jähriger Mofafahrer hat sich am Dienstag gegen 10:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der K 1015 Höhe Kindelberg leichte Verletzungen zugezogen. Die 34-jährige Fahrerin eines Mercedes war von Malmsheim kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei nicht auf den bevorrechtigten Mofafahrer geachtet. Beim Zusammenstoß stürzte der 72-Jährige. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

