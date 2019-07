Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auseinandersetzung bei Hochzeitsfeier

Ludwigsburg (ots)

Mit elf Streifenbesatzungen war die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Böblingen-Hulb im Einsatz, nachdem die Feier einer größeren irakischen Hochzeitsgesellschaft in einem Veranstaltungslokal in der Dornierstraße gegen 01:00 Uhr aus dem Ruder zu laufen drohte. Wie die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, waren vermutlich Streitigkeiten unter Kindern der Auslöser für zunächst verbale Auseinandersetzungen, die in der Folge in tumultartige Szenen und letztlich in Körperverletzungen übergingen, in deren Verlauf mindestens fünf Personen verletzt wurden. Einer von ihnen wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Situation aber innerhalb kurzer Zeit beruhigen. Die Streithähne wurden von den übrigen Hochzeitsgästen getrennt und erhielten einen Platzverweis. Die Ermittlungen dauern an.

