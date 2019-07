Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Geparkten Pkw beschädigt; Rutesheim: Unfall auf A8

Ludwigsburg (ots)

Weil der Stadt-Merklingen: Geparkten Pkw beschädigt

Eine 66-jährige Frau parkte ihren Audi A4 am Montag um 09.00 Uhr im August-Lämmle-Weg. Als sie gegen 15.00 Uhr wieder zurückkam, musste sie eine Beschädigung am vorderen linken Kotflügel des Wagens feststellen. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Telefon 07152/6050 entgegen.

Rutesheim: Unfall auf A8

33.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der A8 ereignet hat. Ein 82-jähriger Audi-Fahrer war gegen 14:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim unterwegs. Er befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen. Aufgrund plötzlichen Unwohlseins geriet er zwischen den vor ihm fahrenden Ford Ka einer 67-Jährigen und einen rechts neben ihm fahrenden Sattelzug, den ein 50-jähriger lenkte. Er streifte an der rechten Fahrzeugseite des Ford entlang, wurde nach rechts abgewiesen und fuhr in das hintere linke Fahrzeugheck des Sattelaufliegers. Der 45-jährige Beifahrer des Audi sowie die 56-jährige Beifahrerin des Ford wurden leicht verletzt. Der Audi und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

