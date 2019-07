Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fußgängerin bei Unfall verletzt; Sindelfingen: Unbekannter bricht in Imbiss ein

Böblingen: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW-Lenker kam es am Montag gegen 16.20 Uhr in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen. Eine 44-jährige Mercedes-Lenkerin und ein 57 Jahre alter Mann, der ebenfalls einen Mercedes fuhr, waren in der Wolfgang-Brumme-Allee vom zweispurigen Kreisverkehr mit der Talstraße kommend unterwegs. Die Mercedes-Fahrerin befand sich vor dem 57-Jährigen auf der linken Spur und zog vermutlich plötzlich nach rechts in Richtung der Uhlandstraße. Aufgrund dieses Fahrmanövers mussste der 57 Jahre alte Mann zunächst ausweichen und war mutmaßlich abgelenkt. Während dessen trat eine 52-jährige Frau, die aus Richtung der Uhlandstraße kam, vermutlich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten auf die Straße und wurde nun von dem 57 Jahre alten Mercedes-Fahrer erfasst. Die Frau wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte schließlich vor das Fahrzeug auf den Asphalt. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Sindelfingen: Unbekannter bricht in Imbiss ein

Zwischen Sonntag 19.30 Uhr und Montag 09.30 Uhr suchte ein noch unbekannter Täter einen Imbiss in der Straße "Berliner Platz" im Sindelfinger Osten heim. Dem Einbrecher gelang es ein Fenster zu einem Büro der Gaststätte aufzuhebeln und durch dieses Fenster einzusteigen. Anschließend durchsuchte der Dieb den Thekenbereich und stahl Bargeld in dreistelliger Höhe. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf rund 300 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

