Polizei Essen

POL-E: Mülheim: 20-Jähriger bei Streit verletzt - Polizei sucht Zeugen und möglichen weiteren Täter

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Bei einer Auseinandersetzung am Montag, 3. Juni, am Mülheimer Hauptbahnhof wurde ein 20-Jähriger leicht verletzt. Gegen 20.30 Uhr war es dort zu einer erst verbalen und dann handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ursache war wohl ein Streit zwischen dem 16-jährigen Bruder des später Verletzten und einem 37-Jährigen unmittelbar zuvor. Bei dem Handgemenge wurde der 20-Jährige mit einem derzeit unbekannten Gegenstand verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige wurde von der alarmierten Polizei zur Polizeiwache mitgenommen und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nach einem möglichen weiteren Tatverdächtigen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

