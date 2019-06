POL-E: Essen: Drei Räuber verfolgten Essener bis nach Byfang- Folgemeldung mit Fahndungsbildern

Polizei Essen

Essen: Drei Räuber verfolgten Essener bis nach Byfang- Folgemeldung mit Fahndungsbildern

Essen

45257 E.- Kupferdreh: Ein 20-jähriger Essener ist am Freitag, 26. April, kurz vor 18 Uhr, auf der Byfanger Straße 14 von drei jungen Räubern überfallen worden. Bereits am Hauptbahnhof in der Stadtmitte hatten die drei Räuber den späteren Überfallenen ausgespäht. Dort stiegen sie mit ihm in den Linienbus 155 nach Kupferdreh. Offenbar geplant verteilten sie sich auf verschieden Sitzplätzen. Von der Haltestelle am Kupferdreher Marktplatz verfolgte das Trio den jungen Essener zu Fuß über die Bahnstraße bis zur Byfanger Straße. Dort griffen sie den Heranwachsenden an und zogen ihn in eine Hofeinfahrt. Nach Schlägen und Tritten rannten sie zurück in Richtung Kupferdreher Straße. Zuvor raubten sie seine Personalpapiere und andere Gegenstände. Wir berichteten am 28. April 2019. Die Polizei Essen sucht weiterhin nach Zeugen, die Angaben zu der noch unbekannten Räuberbande geben können. Inzwischen konnte das Sicherheitssystem des Busses, welches Videoaufnahmen speichert, ausgewertet werden. Auf fünf Bildern sind die drei Räuber erkennbar. Mit einer richterlich genehmigten öffentlichen Fahndung versucht der Ermittler der Ermittlungsgruppe Jugend, die unbekannten Räuber zu identifizieren. Neben der Pressemeldung verbreitet die Essener Polizei den Fahndungsaufruf auch auf ihrer Facebook-Seite im Internet. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201- 8290 erbeten./Peke

