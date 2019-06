Polizei Essen

POL-E: Essen: Wohnwagen und Pkw ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45279 E.-Horst: Nach einem Brand am Montag, 3. Juni, auf einem Grundstück am Fleherweg sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 19.15 Uhr und 20.35 Uhr brach auf dem Grundstück, auf dem sich auch mehrere Gewerbehallen befinden, ein Feuer aus. Dabei brannten ein VW Polo sowie zwei Wohnwagen komplett aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstanden Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

