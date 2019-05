Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: PKW überschlagen, Fahrer leicht verletzt Nieheim - Sommersell, K 71, Samstag, 25.05.2019, 21.05 Uhr

Nieheim (ots)

Ein 38 jähriger Mann aus Nieheim befuhr die K 71 in Sommersell in Fahrtrichtung Entrup. Am Ortsausgang Sommersell geriet der silberne Ford Focus aus noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW stieß gegen eine Bruchsteinmauer, überschlug sich und kam am Straßenrand auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrer konnte mit leichten Verletzungen durch den eingetroffenen Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Dem PKW Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Flüssigkeiten gebunden und die Straße gereinigt. Es entstand ein Schaden von 4500 EUR.

Me.

