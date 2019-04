Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher in der Arztpraxis.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Samstag- und Montagmorgen gewaltsam in eine Arztpraxis in der Brunnenstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930.

