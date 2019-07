Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: 35-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand; Oberstenfeld: Unfallflucht in der Lichtenberger Straße; Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Buchstraße

Ludwigsburg (ots)

Steinheim an der Murr: 35-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und anderem gegen einen 35 Jahre alten Mann, der am Montagabend mit einem schwarz-roten Rennrad zwischen Großbottwar und Steinheim an der Murr unterwegs war. Der Rennradfahrer war gegen 19.30 Uhr einem Zeugen aufgefallen, der selbst im PKW unterwegs war. Er beobachtete wie der Zweiradfahrer auf seinem Weg von Großbottwar auf die Kreisstraße 1702 und dann weiter über Kleinbottwar nach Steinheim an der Murr mehrfach über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Zeuge, der die Polizei alarmiert hatte, folgte dem 35-Jährigen bis nach Steinheim, wo der Tatverdächtige dann versuchte nach hinten auszutreten, um das Fahrzeug seines Verfolgers zu treffen. Im Bereich der Höpfigheimer Straße hielt der 35-Jährige schließlich an, entblößte sich und zeigte sein Geschlechtsteil vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern. Dann verschwand er mitsamt seinem Fahrrad im Vorraum einer Bankfiliale. Die alarmierten Polizeibeamten stellten beim Betreten des Vorraums sofort Alkoholgeruch fest. Sie nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest und wollten ihn zum Polizeirevier Marbach am Neckar bringen. Doch der Mann verweigerte jegliche Kooperation und leistete schlussendlich Widerstand, so dass die Beamten den Mann zu Boden bringen mussten, um ihm die Handschließen anlegen zu können. Nachdem der Tatverdächtige im Streifenwagen herumspuckte, musste ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden. Außerdem beleidigte der 35-Jährige, der vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, die anwesenden Polizisten. Der Mann musste sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen und wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise des Rennradfahrer gefährdet bzw. anderweitig durch ihn geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, zu melden.

Oberstenfeld: Unfallflucht in der Lichtenberger Straße

Vermutlich war ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag gegen 00.30 Uhr auf der Landesstraße 1118 bzw. der Lichtenberger Straße in Richtung Oberstenfeld unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Zuge dessen knallte er wohl in die rechtsseitig verlaufende Leitplanke. Das Quietschen der Reifen und ein Knall rissen einen Anwohner aus dem Schlaf. Als dieser aus dem offenen Fenster sah, entdeckte er zwar die Unfallstelle, der beteiligte Fahrer hatte sich mit seinem Fahrzeug allerdings schon aus dem Staub gemacht. Möglicherweise war der Unbekannte mit einem PKW der Marke Nissan unterwegs. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, sucht weitere Zeugen.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Buchstraße

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Montag zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen wohl mit einem VW eine Unfallflucht beging. Zeugen beobachteten, wie ein VW-Fahrer einen Mercedes streifte, der auf einem Parkplatz im Bereich des Buchzentrums stand. Der Unbekannte soll sogar angehalten und ausgestiegen sein. Nachdem er den Sachschaden begutachtet hatte, sei er wieder in seinen VW eingestiegen und zügig davon gefahren. Die Fahrerin des beschädigten Mercedes stellte eine Notiz mit einer Telefonnummer an der Windschutzscheibe fest. Die Nummer ist jedoch nicht vergeben. Der Fahrer des schwarzen VW Golf neueren Baujahrs soll etwa 19 Jahre alt sein. Er hat helle, kurze Haare und ist etwa 175 cm groß. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Weitere Hinweise bitte unter Tel. 07142/405-0 an die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell