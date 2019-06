Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Autofahrerinnen bei Zusammenstoß zweier PKW verletzt

Cambs (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Dienstagnachmittag auf der B 104 bei Cambs zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Autobahnabfahrt, als eines der beiden Fahrzeuge von der BAB 14 kommend auf die B 104 auffahren wollte. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Vorfahrtsfehler aus. Allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an.

