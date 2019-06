Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe beschmiert

Hagenow (ots)

In Hagenow (Hagenstraße) ist eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage (sogenannter Blitzer- Anhänger) von Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Dadurch wurde die Funktionsfähigkeit des Messgerätes erheblich beeinträchtigt. Der Vorfall wurde der Polizei am frühen Mittwochmorgen gemeldet. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen. Vor etwa einem Jahr kam es in der Hagenower Parkstraße zu einem ähnlichen Vorfall. Seinerzeit wurde dort ebenfalls eine Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe besprüht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell