Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mädchen bei Verkehrsunfall mit PKW leicht verletzt

Hagenow (ots)

Ein 7 Jahre altes Mädchen ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hagenow leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:15 Uhr in der Feldstraße. Das Mädchen soll ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Fahrrad eine Ampelkreuzung bei Rot überquert haben, als es dabei von einem Kleintransporter erfasst wurde. Die Siebenjährige stürzte daraufhin mit ihrem Fahrrad und zog sich eine Gesichtsverletzung zu. Sie musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell