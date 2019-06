POL-ESW: Pressebericht vom 24.06.19

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 22:10 Uhr kollidierte gestern Abend ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner mit einem Reh, als er die L 3241 zwischen Eschwege und Weidenhausen befuhr. Das Reh verendete durch den Zusammenstoß am Unfallort; am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR.

Am 22.06.19, um 17:30 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger aus Lützelbach die B 27 in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf. Zur Unfallzeit fuhr ein 24-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Rettungswagen mit Sonderrechten an dem Wohnmobil vorbei. Dabei streifte der Rettungswagen das Wohnmobil im Bereich der Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand.

Polizei Sontra

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Nacht vom 22./23.06.19 betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Straße "Kirchplatz" in Sontra. Dort wurde die Garage gewaltsam geöffnet, in dem ein Pedelec untergestellt war, welches entwendet wurde. Dabei handelt es sich um ein weißes Pedelec der Marke "Giant Prime E" im Wert von 1500 EUR. Der Sachschaden am Garagentor wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl

Am 23.06.19 kam es auf dem Festgelände am Joseph-Pott-Platz in Witzenhausen zu dem Diebstahl eines blauen Mobiltelefons der Marke "Sony Experia XZ 2 Compact" im Wert von 400 EUR. Dieses wurde einer Helferin des "Come2gether-Festivals" zwischen 02:28 Uhr und 02:45 Uhr entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

