POL-ESW: Pressebericht vom 19.06.19

Verkehrsunfälle

Um 00:10 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried mit einem Fuchs, als er auf der L 3245 zwischen Weißenborn und Großburschla unterwegs war. Der Fuchs verendete durch den Aufprall an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Um 17:28 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf am "Hessenring" in Eschwege auf dem Parkplatz einer dort ansässigen Firma aus und streifte dann beim Verlassen des Geländes einen Firmenwagen hinten rechts, wodurch ein Schaden von 200 EUR entstand. Im Anschluss entfernte sich die Fahrerin, konnte aber aufgrund von Hinweisen ermittelt werden.

Eine weitere Unfallflucht wird gestern Vormittag, um 11:30 Uhr, vom Parkplatz des Kaufland-Marktes in Eschwege gemeldet. Dabei streifte sie mit ihrem Pkw einen geparkten Mercedes im Heckbereich, wodurch Sachschaden entstand. Die Fahrerin entfernte sich anschließend, konnte aber aufgrund von Hinweisen ebenfalls ermittelt werden.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Am 18.06.19 wurde zwischen 13:25 Uhr und 13:35 Uhr ein schwarzer Mini Cooper, der auf dem Parkdeck des Herkules-Marktes in Eschwege geparkt war, beschädigt. Unbekannte zerkratzten beide Türen auf der Beifahrerseite, wodurch ein Schaden von ca. 300 EUR entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651/9250 entgegen.

In der vergangenen Nacht wurde in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bad Sooden-Allendorf ein E-Bike der Marke "Haibike" entwendet. Das Rad befand sich auf dem Fahrradheckträger eines Audi Q 5 auf dem Parkplatz (Rückseite) der Klinik "Werra", unterhalb des Fensters des Geschädigten aus Marburg. Diese konnte daher beim Verschließen seines Fensters um 04:00 Uhr feststellen, dass sich das Rad noch auf dem Träger befand. Um 05:45 Uhr stellte er dann heute früh den Diebstahl fest. Der/ die Täter durchtrennten dazu die Halterungen und überdrehten das Schloss am Haltegestänge des Trägers. Schaden: ca. 3000 EUR. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430.

Brand einer Rundballenpresse

Um kurz nach Mitternacht musste vergangene Nacht die örtliche Feuerwehr ausrücken, nachdem in der Gemarkung von Hoheneiche (Radweg in Richtung Wichmannshausen) ein beginnendes Feuer an der Rundballenpresse gemeldet wurde. Diese war an einem Schlepper angehangen. Das Gespann war auf dem Rückweg von Feldarbeiten. Es stellte sich dann heraus, dass die noch in der Presse verbliebene größere Menge Silage brannte, die durch die Feuerwehren aus Hoheneiche und Reichensachsen gelöscht wurde. Der Sachschaden blieb daher gering.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 22:33 Uhr befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die L 3245 zwischen Röhrda und dem Einmündungsbereich nach Weißenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Pkw ein Sachschaden von ca. 750 EUR entstand.

