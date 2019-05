Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte begehen zwei Trickdiebstähle - Eine Tat gelingt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 30.05.2019, läutete es gegen 09:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus bei einer 90-Jährigen in der Hufelandstraße. An der Wohnungstür stand ein Mann im blauen Arbeitskittel. Er behauptete ein Klempner zu seinen und einen Rohrbruch in der Wohnung kontrollieren zu müssen. Die Mieterin schöpfte Verdacht und verschloss die Tür. Vorher teilte sie dem Mann mit, den Schaden selbst zu überprüfen. Vermutlich versuchte es derselbe Dieb zuvor bei einer 84-Jährigen im selben Haus mit der gleichen Masche. Mit Erfolg. Die Frau ließ den vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung, wo er mehrere Wasserhähne auf- und zuschloss. Als der 84-Jährigen dies nach wenigen Augenblicken seltsam vorkam, bat sie den Fremden aus der Wohnung. Kurz darauf stellte sie fest, dass mehrere Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer gestohlen wurden. Vermutlich arbeitete der Mann in Arbeitskleidung mit einem Komplizen zusammen, der während der Ablenkung die Wohnung durchsuchte. Der Trickdieb war zwischen 35 und 40 Jahre alt und zirka 185 cm groß. Er trug eine graue Schirmmütze, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und verfügte über gute Deutschkenntnisse. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

Polizei Hagen

