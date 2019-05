Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Hagen

Hagen (ots)

Am Mittwochabend kam es auf dem Graf-von-Galen-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Mann befuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem Motorrad den Graf-von-Galen-Ring in Richtung Wehringhausen. Als die Fußgängerampel am Berliner Platz von Grün auf Gelb wechselte, bremste der 24-jährige sein Zweirad ab. Dabei verlor er die Kontrolle, stürzte und rutschte mit dem Krad gegen den Pkw eines 40-jährigen, der bereits an der Ampel wartete. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Am Pkw und am Motorrad entstand Sachschaden, das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen übernimmt die Ermittlungen. (tf)

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell