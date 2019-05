Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer reißt 13-Jährige am Arm

Hagen (ots)

Am Dienstag, 28.05.2019, ging eine 13-jährige Schülerin die Hammerstraße entlang. Dort wurde sie gegen 09:20 Uhr von einem ihr unbekannten Jugendlichen angesprochen, der sich ihr näherte. Da das Mädchen dies nicht wollte forderte sie den Jugendlichen auf, sie in Ruhe zu lassen. Wenige Minuten später hielt ein Motorradfahrer, vermutlich dieselbe Person, neben der 13-Jährigen und ergriff sie am Arm. Die Schülerin konnte sich losreißen und wegrennen. Durch den Griff wurde das Mädchen leicht verletzt. Der Jugendliche wird als zirka 18 Jahre alt und dünn beschrieben. Er trug braune, hochfrisierte Haare und eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln. Das Motorrad hatte eine dunkle Farbe. Die Polizei sucht jetzt nach dem unbekannten Jugendlichen. Wer kann Angaben zu ihm oder seinem Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

