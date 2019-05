Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Schützenheim - Werkzeuge und Kaffeemaschine entwendet

Hagen (ots)

Am Montag, 27.05.2019, rief ein Schießwart des Schützenvereins Emst-Bissingheim am Staplack die Polizei. Augenscheinlich wurde in das Vereinsheim eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen schlugen die Täter zwischen Samstag, 25.05.2019, 15:00 Uhr, und Montag, 14:30 Uhr, zu. Sie brachen die Eingangstür des Vereinsheims gewaltsam auf und drangen so in die Innenräume vor. Die Einbrecher stahlen mehrere hochwertige Werkzeuge, aber auch einen Staubsauger, einen Rasenmäher und eine Kaffeemaschine. Gegenstände, welche unter das Waffenrecht fallen, wurden nicht gestohlen. Vermutlich nutzen die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesguts. Die Kripo sucht jetzt nach Hinweisen. Wer hat im Tatzeitrum etwas Verdächtiges, insbesondere auch Fahrzeuge, bemerkt (02331 986 2066)?

