Polizei Hagen

POL-HA: Fensterscheiben an Gesamtschule in Hagen eingeworfen.

Hagen (ots)

Am frühen Mittwochabend wurden an der Gesamtschule in Hagen-Helfe insgesamt drei Glasscheiben durch Steinwürfe beschädigt. Eine Passantin, die in der Nähe spazieren ging, hörte gegen 18.45 Uhr ein Scheibenklirren von der Schule her. Sie sah, wie anschließend mehrere Jugendliche über die Straße Am Bügel in Richtung Poststraße wegliefen. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Jugendlichen nicht mehr antreffen. An der Schule stellten die Polizisten fest, dass drei Fensterscheiben am Gebäude mit Steinen eingeworfen worden waren. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Nach Angaben der Fußgängerin soll es sich bei den Jugendlichen vermutlich um drei Jungen und ein Mädchen gehandelt haben, alle dunkel gekleidet. Eine Person soll lockige Haare haben, eine andere hatte eine Kappe auf dem Kopf getragen. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hagen zu melden. (tf)

