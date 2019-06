Polizei Eschwege

POL-ESW: Nach zweiten Unfall Führerschein sichergestellt

Eschwege (ots)

Verkehrsunfall

Um 11:35 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 84-Jähriger aus der Gemeinde Neu-Eichenberg mit seinem Pkw die Lange Straße (Höhe Haus-Nr. 42) in Hebenshausen in Richtung Niedergandern. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Citroen und fuhr auf diesen auf. Der Citroen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Ford Focus geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR.

Der Führerschein des 84-jährigen wurde nunmehr sichergestellt, da dieser bereits um 10:40 Uhr in einen Unfall verwickelt war. Auf derselben Strecke in Höhe Haus-Nr.: 22 fuhr der 84-Jährige bereits auf einen geparkten Pkw Renault Kangoo auf und schob diesen ca. zwei Meter auf den Gehweg. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR. Nach der ersten Unfallaufnahme fuhr er weiter und verursachte ca. 200 Meter weiter den zuvor geschilderten Unfall.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

