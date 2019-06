POL-ESW: Pressemeldung 21.06.2019

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr missachtete ein 47-jähriger aus Meinhard, der mit seinem Pkw die Straße Vor dem Brückentor aus Richtung Innenstadt Eschwege kommend in Richtung Grebendorf befuhr, an der Kreuzung B 249 / Grebendorfer Hüttchen die Vorfahrt eines 39-jährigen Kraftradfahrers aus Lengenfeld unterm Stein. Der 39-jährige war auf der B 249 aus Richtung Schwebda kommend unterwegs und wollte an besagter Kreuzung geradeaus auf der B 249 weiterfahren in Richtung Eschwege, als der 47-jährige unvermittelt in die Kreuzung fuhr. Der 39-jährige kam dann offenbar durch eine selbst eingeleitete Gefahrenbremsung zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Der 39-jährige Kradfahrer wurde schließlich mit Verletzungen im Schulter- und Kniebereich ins Klinikum Werra Meißner nach Eschwege verbracht. An dem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 3000.-EUR. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht.

Verkehrsunfall, Parkrempler

Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege streifte am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz in der Wiesenstraße den geparkten Pkw eines 48-jährigen aus Weißenborn. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei insgesamt Sachschaden in Höhe von 700.-EUR.

Am Mittwochabend gg. 20.15 Uhr kam eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege im Buchenweg in Eschwege beim Rückwärtsfahren aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr schließlich ein Verkehrszeichen. Dabei entstand an ihrem Pkw Sachschaden in Höhe von 150.-EUR und an dem Verkehrszeichen samt Halterung in Höhe von ca. 250.-EUR.

Wildunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 04.20 Uhr kollidierte eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Wehretal auf der Verlängerung der Alten Mühlhäuser Landstraße zwischen Oberdünzebach und Blaue Kuppe, etwa in Höhe Abzweig zum Segelfluggelände, mit einem Wildschwein. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2000.-EUR, das Wildschwein entfernte sich von der Unfallstelle.

Polizei Sontra

Wildunfall

Am frühen Freitagmorgen gegen 03. 55 Uhr kollidierte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Haren auf der B 400 zwischen Blinde Mühle und Herleshausen mit einem Wildschwein. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000.-EUR, das Tier entfernte sich von der Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr missachtete ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Kassel, der die Bundesstraße B 400 von Ulfen kommend in Richtung Wölfterode befuhr und dann an der Kreuzung B 400/ Blinde Mühle nach links auf die B 400 in Richtung Unhausen abbiegen wollte, einen 57-jährigen Kraftradfahrer aus Eschwege, der dem Lkw-Fahrer, aus Richtung Wölfterode kommend, entgegenkam. Der 57-jährige Kradfahrer kam bei der Kollision zu Fall und zog sich Verletzungen an den Händen und am Knie zu, die später im Klinikum Werra Meißner behandelt werden mussten. An dem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 2000.-EUR, an dem Lkw entstand kein Schaden.

Diebstahl an -2- Kraftfahrzeugen

Zwischen Mittwochabend, 23.30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 14.30 Uhr haben Unbekannte auf dem Gelände eines Schreinereibetriebes in der Leipziger Straße in Datterode an zwei Lkw-Sprintern die Rußpartikelfilter der Dieselmotoren ausgebaut und entwendet. Der genaue Stehlwert ist noch nicht bekannt.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.25 Uhr wollte ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Gudensberg von der Kreisstraße K 43, aus Richtung Velmeden kommend, an der Kreuzung zur Kreisstraße K 42 nach links in Richtung Rommerode einbiegen. Dabei missachtete er dann die Vorfahrt eines 58-jährigen Pkw-Fahrers aus Großalmerode, der auf der Kreisstraße K 42 von Rommerode kommend, in Richtung Laudenbach bevorrechtigt unterwegs war. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 9500.-EUR. Der Pkw des 80-jährigen war nicht mehr fahrbereit. Eine 76-jährige Mitfahrerin im Pkw des 80-jährigen erlitt einen Schock.

Polizei Witzenhausen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Donnerstagabend zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr rissen Unbekannte auf der Landesstraße L 3237 zwischen Witzenhausen und Kleinalmerode 20 Leitpfosten aus ihrer Verankerung und warfen diese dann teilweise in den Straßengraben. Die Pfosten wurden dabei nicht beschädigt und konnten später wiedereingesetzt werden. Die Polizei ermittelt dennoch wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch zwischen 06.45 Uhr und 15.00 Uhr wurde in der Marktgasse in Witzenhausen der ordnungsgemäß geparkte Pkw eines 56-jährigen aus Wehretal durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Am Fahrzeug des 56-jährigen entstand an der vorderen Stoßstange ein Streifschaden in Höhe von 150.-EUR, der den Umständen nach zu urteilen von einem Fahrradfahrer verursacht worden sein könnte.

Hinweise in den beiden Fällen an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Parkrempler

Am Mittwochabend gg. 18.00 Uhr touchierte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen beim Ausparken auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in Witzenhausen den geparkten Pkw einer 58-jährigen aus Göttingen. An den beiden Pkw`s entstand Sachschaden in Höhe von 500.-EUR.

