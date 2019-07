Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Scheune aufgebrochen; Ditzingen: Zwei geparkte Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Scheune aufgebrochen

Zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag, 17.30 Uhr brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss einer Scheune an der K1649 zwischen Roßwag und Aurich auf und verschafften sich Zutritt. In der Scheune öffneten sie gewaltsam einen hölzernen Werkzeugschrank und entwendeten Gartengeräte von noch unbekanntem Wert. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört, denn einige Geräte blieben zurück. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Ditzingen: Zwei geparkte Pkw beschädigt

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag, 09.00 Uhr einen Porsche, der am rechten Fahrbahnrand der Schönblickstraße geparkt war. Er verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Vermutlich beim Wenden fuhr ein unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Gröninger Straße abgestellten Seat Leon an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ditzingen unter Telefon 07156/43520 zu wenden.

