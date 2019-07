Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Sattelzug aus dem Verkehr gezogen

Ludwigsburg (ots)

Beamte der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg haben am Montagvormittag einen Sattelzug aus Osteuropa aus dem Verkehr gezogen. Der 58-jährige Fahrer des LKW war gegen 11.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart unterwegs, als die Polizisten ihn anhielten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Ihnen war aufgefallen, dass das Erscheinungsbild des Sattelzugs recht marode war. Während der Überprüfung des Gefährts zischten die Bremsen des Sattelaufliegers verdächtig. Hierauf stellten die Beamten Mängel an den Betriebsbremsen des Anhängers fest. Es folgte eine Prüfvorführung bei einem Sachverständigen, der weitere Mängel an den Bremsen sowie an der Beleuchtungseinrichtung feststellte. Es stellte sich heraus, dass die Sattelzugmaschine und der Auflieger nicht verkehrssicher sind, so dass dem LKW-Fahrer die Weiterfahrt mit diesem Gespann untersagt wurde. Darüber hinaus wurde der 58-Jährige angezeigt, da er ein nicht vorschriftsmäßiges Fahrzeug führte, wodurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war. Es wurde eine Sicherheitsleistung von mehr als 800 Euro bei dem Fahrer, der ebenfalls aus Osteuropa stammt, erhoben.

