POL-PDPS: Vorsicht - Enkeltrick - per Telefon in Hauenstein und Petersbächel.

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Dahn versuchten Enkeltrickbetrüger via Telefonanrufe Bargeld zu erlangen. Enkeltrickbetrüger versuchen, meist gegenüber älteren/hilflosen Personen, unter Vorgabe falscher Tatsachen an deren Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. In Hauenstein und Petersbächel versuchten die Trickbetrüger insgesamt 31.800 Euro zu erschleichen. Den Mitteilerinnen entstand zum Glück kein Schaden, da sie richtig reagierten und nicht auf die Forderungen vermeintlicher Enkel/Neffen eingingen und auflegten. Die Polizei warnt vor vermeintlichen Enkeln/Neffen oder anderen Verwandten, welche meist eine finanzielle Notsituation vortäuschen und Geld fordern. Seien Sie misstrauisch und vergewissern Sie sich, wenn sich jemand nicht mit Namen vorstellt. Wenden Sie sich bei verdächtigen Anrufen an die Polizei.

