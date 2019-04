Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hinweise auf Brandursache

Pirmasens (ots)

Wie bereits am 08.04.19 berichtet, ereignete sich in der Hirschstraße ein Brand eines Reihenhauses, bei dem ein hoher Sachschaden entstanden war. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte davon auszugehen sein, dass der Brand auf Grund unsachgemäßer Befeuerung eines Holzofens im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen war. Die Ermittlungen dauern an.

