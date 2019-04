Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl in Pirmasenser Fußgängerzone

Pirmasens (ots)

Offensichtlich wurde eine aus Russland stammende 70-jährige Pirmasenserin am 09.04.19 gegen 12.00 Uhr Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Die Frau wurde auf dem Weg zu ihrer Hausbank in der Fußgängerzone von einer älteren Dame in russischer Sprache angesprochen und fortwährend mit Prophezeiungen bedrängt. Auf ihrem weiteren Weg kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Plötzlich erschien eine weiter jüngere russisch sprechende Frau und bot ihre Hilfe an. Nachdem das spätere Opfer wieder auf die Füße kam und die beiden russisch spre-chenden Frauen sich entfernt hatten, bemerkte sie das Fehlen eines Plastikbeutels, samt einem vierstelligen Bargeldbetrag, welchen sie in ihrer Umhängetasche verstaut hatte. Auf Grund der Vorgehensweise liegt der Verdacht nahe, dass die 70-jährige Opfer eines Trickdiebstahls wurde. Die Geschädigte konnte die beiden Täterinnen wie folgt beschreiben: -60-70 Jahre alt -kräftige Figur -klein -lange, graue Haare -graue Jacke. Die zweite Frau konnte wie folgt beschrieben werden: -ca. 30 Jahre alt -mittelgroße -schlanke Figur -lange dunkle Haaren, zu einem Zopf gebunden -beigefarbenen längeren Jacke. Wer im Zusammenhang mit diesem Vorfall verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf die Täterinnen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell