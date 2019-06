Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Baumholder, Bahnhofstr. 21 (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:00h wurde die Bewohnerin durch ein lautes Knallen und Stimmen geweckt. Daraufhin schaute sie aus dem 1. Stock ihres Hauses aus dem Fenster. Sie konnte mehrere Personen erkennen, welche sich in unbekannte Richtungen davon machten. Diese Personen sprachen englisch und auch deutsch. Am Samstagmorgen habe sie dann an ihrer Haustür Beschädigungen festgestellt, welche auf einen versuchten Einbruch schließen lassen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeidienststelle in Baumholder.

