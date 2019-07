POL-PDLU: Frankenthal - Hunde aus überhitztem Pkw gerettet

Polizeidirektion Ludwigshafen

Ein aufmerksamer Anwohner stellt am gestrigen Nachmittag im Bereich Petersau einen über mehrere Stunden in der Sonne geparkten Pkw fest, in welchem sich zwei Hunde befanden. Die Fenster waren zwar zum Teil heruntergelassen, dennoch herrschten im Fahrzeug viel zu hohe Temperaturen für die Tiere. Da der Fahrzeugführer nicht ermittelt werden konnte, wurden die Tiere durch die eingesetzten Beamten aus dem Fahrzeug gerettet. Die Hunde befanden sich in einem dehydrierten Zustand, erholten sich aber glücklicherweise recht schnell. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Tiere bei den aktuellen Temperaturen auf keinen Fall und auch nicht für kurze Zeit in einem Fahrzeug zurückgelassen werden sollten.

