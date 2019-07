Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl

Speyer (ots)

23.07.2019, 17:45 Uhr

Eine 91-jährige Frau aus Speyer wurde gestern in der Löffelgasse von einer jungen Frau angesprochen, die um eine Spende für behinderte Kinder in Indien bat. Nachdem die Frau in die Spende eingewilligt hatte, bedankte sich die Täterin überschwenglich, in dem sie der Spenderin mehrfach um den Hals fiel. Erst nach lautstarker Intervention ließ die Täterin von ihr ab und entfernte sich. Kurze Zeit später musste die Geschädigte feststellen, dass ihr von der jungen Frau die goldene Halskette entwendet worden war.

