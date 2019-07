Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Unfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Ein 21-Jähriger befährt am 23.07.19 gegen 22:25 Uhr den Foltzring in Frankenthal mit seinem Mitsubishi Colt. Als er verkehrsbedingt warten muss, fährt ihm ein 52-Jähriger mit seinem Motorrad von hinten auf und beschädigt das Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme stellen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Motorradfahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,35 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eröffnet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf circa 500 EUR.

