Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in Biergarten

Speyer (ots)

23.07.2019, 02:30-04.00 Uhr

Am frühen Morgen des gestrigen Tages kam es in einer Gastwirtschaft mit Biergarten in der Innenstadt von Speyer zu einem Einbruchdiebstahl. Hierbei wurden durch den unbekannten Täter zunächst am Außenausschank diverse Getränke konsumiert und im Anschluss Getränke im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro entwendet. Ein Jugendmountainbike in den Farben türkis/pink wurde vom Täter am Tatort zurückgelassen. Bisher ist nicht bekannt, ob der Täter berechtigterweise dieses Fahrrad führte oder ob es im Vorfeld des Einbruchs ebenfalls entwendet wurde.

