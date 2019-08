Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau. Motorrad auf Auto aufgefahren - drei leicht Verletzte

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW-Motorrad befuhr ein 26 Jahre alter Mann zusammen mit seiner 24 Jahre alten Sozia die L 126 vom Notschrei in Richtung Todtnau. An der Einmündung auf die B 317 wollte der vor ihm fahrende VW Golf nach rechts in Richtung Schönau abbiegen und blieb verkehrsbeding stehen. Dies bemerkte der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den VW Golf auf. Dabei wurden der Motorradfahrer und auch seine Sozia vom Krad abgeworfen. Hierbei verletzte sich der Fahrer des Motorrades leicht. Im Golf verletzten sich zwei mitfahrende Kinder ebenfalls leicht, der Golf-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Am Krad entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro, am Golf etwa 500 Euro.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell