POL-RT: Einbrüche; Vermisstensuche; Brände; Verkehrsgefährdungen durch Autokorso; Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte; Pkw-Aufbruch; Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Sonnenbühl (RT): Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Beim Einbruch in eine Ski- und Wanderhütte in der Straße Am Trieb in Undingen hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen Bargeld und Alkoholika entwendet. Der Täter verschaffte sich zwischen ein Uhr und 5.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte in der Folge diverse Schränke. Dabei stieß er auf mehrere Getränkeflaschen sowie einen geringeren Bargeldbetrag. Anschließend machte sicher der Einbrecher unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. Zur Spurensicherung rückten Kriminaltechniker an. (mr)

Gomadingen (RT): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mehrere Duzend Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei, darunter auch Suchhunde sowie ein Polizeihubschrauber, haben am frühen Sonntagmorgen nach einem 71-Jährigen gefahndet. Der Senior hatte zuvor eine betreute Einrichtung in der Straße Grafeneck zu Fuß verlassen und war gegen 1.45 Uhr als vermisst gemeldet worden. Nach einer mehrstündigen Suche wurde der Mann kurz nach acht Uhr in schwer zugänglichem Gelände aufgefunden und durch die Bergwacht gerettet. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzte 71-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (mr)

Esslingen (ES): In der Wohnung gezündelt

Wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung ermittelt der Polizeiposten Oberesslingen gegen einen 57-Jährigen, der am Sonntagabend in seiner Wohnung gezündelt haben soll. Kurz nach 21 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Hausbewohnern alarmiert worden, nachdem diese Rauch und Feuerschein in der Wohnung des Mannes bemerkt hatten. Dieser hatte kurz zuvor das Haus verlassen und war noch von Bewohnern angesprochen worden, aber wortlos weitergegangen. Das Mehrfamilienhaus wurde umgehend geräumt. Nachdem die Feuerwehr sich Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, war das Feuer in der Toilette schnell gelöscht. Die Hausbewohner konnten wenig später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Sachschaden war nicht entstanden. Wie sich herausstellte hatte der Mann Papier in seiner Toilette angezündet und anschließend das Haus verlassen. Der psychisch auffällige Mann konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wenig später festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. (cw)

Esslingen (ES): Briefkasten in Brand gesetzt

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen den Briefkasten eines Unternehmens in der Ritterstraße in Brand gesetzt und dadurch einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Kurz nach 8.30 Uhr bemerkte eine Zeugin Rauchgeruch in dem Gebäude und wählte den Notruf. Wie sich nach dem Ablöschen der Glut durch die Feuerwehr herausstellte, war der Inhalt des Briefkastens auf noch unbekannte Art und Weise angezündet und dadurch komplett zerstört worden. Gefahr für die Bewohner des Gebäudes bestand nicht. (mr)

Reichenbach/Filz (ES): Kleinkraftrad in Tiefgarage in Brand geraten

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes am Sonntagabend in einer Tiefgarage in der Weinbergstraße. Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem ein Anwohner in der Tiefgarage Qualm bemerkte. Wie sich herausstellte, war ein in der Tiefgarage abgestellter Piaggio- Roller in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort war, konnte das brennende Zweirad schnell ablöschen, so dass kein weiterer Schaden entstand. Ein davor stehendes Kleinkraftrad wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (jw)

Köngen (ES): In Bäckerei eingebrochen

In eine Bäckerei in der Plochinger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag, 20.30 Uhr, auf Montag, 04.30 Uhr eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zur Firma. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen Tresor, an dem er sich zu schaffen machte und ihn ausplünderte. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte er sich anschließend aus dem Staub. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verkehrsgefährdungen durch Autokorso (Zeugenaufruf)

Ein Korso aus mehreren Fahrzeugen hat am Sonntagmittag im Bereich Möhringen, Unteraichen und Leinfelden zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen und durch riskante Überholmanöver auch zu gefährlichen Verkehrssituationen geführt. Gegen 13.45 Uhr gingen die ersten Anzeigen von Verkehrsteilnehmern ein, die durch die Fahrzeuge, die teils mit türkischen, aber auch mit libanesischen Flaggen geschmückt gewesen sein sollen, zum Bremsen, Ausweichen oder sogar zum Anhalten genötigt worden waren. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere dieser Fahrzeuge angehalten und kontrolliert werden. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und sucht nach Zeugen und Geschädigten. Der Korso soll vom Bereich des Freibades Möhringen über die Nord-Süd-Straße, Maybachstraße, Stuttgarter Straße, Leinfelder Straße, Nicolaus-Otto-Straße nach Unteraichen und Leinfelden unterwegs gewesen sein. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Tübingen (TÜ): Nach tätlichem Angriff in Gewahrsam

Bei einem Einsatz am Sonntagmorgen anlässlich einer aggressiven Person sind zwei Polizeibeamtinnen des Polizeireviers Tübingen leicht verletzt worden. Gegen 7.10 Uhr wurde eine Streifenbesatzung in den Berliner Ring gerufen, da der Busfahrer eines Linienbusses Hilfe mit einem Fahrgast benötigte. Auch nach dem Eintreffen der Beamten weigerte sich der 31-Jährige, der zuvor zudem Drohungen gegen den Busfahrer ausgesprochen hatte, das Fahrzeug an der Endstation zu verlassen. Der Fahrgast wurde immer aggressiver und schrie lauthals umher. Nachdem er auch den mehrmaligen Anweisungen der Einsatzkräfte keine Folge geleistet und versucht hatte, einen Beamten zu schlagen, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Gegen die Maßnahme widersetzte er sich derart heftig, dass durch die Streifenbesatzung weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert werden mussten. Bei der Gegenwehr zog sich eine Beamtin leichte Verletzungen am Arm zu, außerdem wurde sie vom Speichel des ausspuckenden 31-Jährigen im Gesicht getroffen. Auch auf dem Polizeirevier beruhigte dieser nicht und setzte sich auf dem Weg in die Gewahrsamszelle weiter zur Wehr. Dabei verletzte sich eine weitere Beamtin an der Hand. Sie musste in der Folge in einer Klinik ambulant behandelt werden. Der 31-Jährige verblieb nach richterlicher Anordnung bis zum Abend in Gewahrsam. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Beide verletzten Polizeibeamtinnen konnten ihren Dienst fortsetzen. (mr)

Tübingen (TÜ): Auto in Brand geraten

Ein technischer Defekt dürfte den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Opels am Sonntagnachmittag in der Hanna-Bernheim-Straße gewesen sein. Ein ortsunkundiger 65-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Opel Astra zunächst auf der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Tübingen unterwegs. Schon während der Fahrt war er von anderen Verkehrsteilnehmern durch Hupen darauf aufmerksam gemacht worden, dass an seinem Fahrzeug etwas nicht stimmt. Nachdem er dann selbst eine leichte Rauchentwicklung bemerkte, fuhr er von der Bundesstraße ab und hielt schließlich in der Hanna-Bernheim-Straße an. Dabei stellte er fest, dass sein Wagen im Bereich des vorderen, linken Reifens bereits brannte. Anwohner, die den Rauch bemerkten, alarmierten die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten anrückte. Durch den herrschenden Wind wurde die Brandausbreitung jedoch so beschleunigt, dass trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr der Wagen vollständig ausbrannte. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde ein vor dem Opel stehender VW Golf sowie zwei Fenster, die Fassaden zweier angrenzender Gebäude und der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Auto aufgebrochen

Auf den im Fahrzeug abgelegten Rucksack hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Sonntag einen in der Straße Freibad geparkten VW Touran auf noch ungeklärte Art und Weise aufgebrochen hat. Der Wagen war zwischen 15 Uhr und 19 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Während dieser Zeit verschaffte sich der Dieb Zugriff ins Fahrzeug und ließ den Rucksack samt Sportbekleidung, Geldbörse und anderen persönlichen Gegenständen mitgehen. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 27 zwischen Tübingen und Kirchentellinsfurt ereignet hat. Ein 72-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem VW Jetta von Tübingen in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs. Kurz vor der Neckarbrücke kam er mit seinem Wagen zu weit nach links und krachte dort in die Mitteilleitplanken. Von diesen wurde er nach rechts abgewiesen, prallte in die rechten Leitplanken und durchschlug sie. Nach mehr als 30 Metern Fahrt neben der Leitplanke prallte er gegen die Schutzplanken der Neckarbrücke. Sein Jetta wurde abgewiesen und stürzte neben der Neckarbrücke knapp zehn Meter in die Tiefe, bevor er mit der Front voraus auf dem Boden aufschlug. Der Fahrer musste anschließend vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Während der aufwändigen Bergungsmaßnahmen des Fahrzeugwracks musste die Bundesstraße in Richtung Stuttgart mehrfach kurzfristig gesperrt werden, was bis etwa 20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen führte. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Brand von Schuppen und Gartenhaus

Auf etwa 65.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am frühen Montagmorgen beim Brand zweier Schuppen und eines Gartenhauses in Altingen, im Gewann Hirnmann entstanden ist. Ein Spaziergänger bemerkte gegen 3.20 Uhr einen brennenden Holzschuppen im Bereich oberhalb des Hohenzollernring und alarmierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit 30 Feuerwehrleuten anrückte, konnte unweit entfernt ein weiterer brennender Schuppen festgestellt werden. Beide Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht. Bei den sofort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen wurde zudem ein in der Nähe befindliches Gartenhaus festgestellt. Hier war offensichtlich versucht worden, am Gebäude Feuer zu legen. Zum Glück waren die Flammen aber von selbst erloschen. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren auch mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

