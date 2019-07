POL-RT: Radfahrer verstorben, Verkehrsunfälle, Bedrohung, Brandstiftung, Sachbeschädigungen, Polizeieinsatz bei Gartenfest

Polizeipräsidium Reutlingen

Pfullingen (RT): Lebensgefährlich verletzter Radfahrer verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 04.07.2019, 16.24 Uhr

Der 74-jährige Radfahrer, der am vergangenen Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen der Stuhlsteige und der Gönninger Straße im Bereich eines Aussiedlerhofs lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Samstagnachmittag verstorben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

Reutlingen (RT): Beim Abbiegen umgekippt

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Samstagmorgen, gegen 09.15 Uhr, ein Traktor beim Abbiegen umgekippt. Ein 21-jähriger Reutlinger befuhr mit seinem Schlepper samt angebrachter Mähvorrichtung die Alteburgstraße und bog im weiteren Verlauf nach links in die Gustav-Schwab-Straße ab. Hierbei kippte das Fahrzeug im Bereich einer Fußgängerfurt auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Da am Traktor eine größere Menge an Hydrauliköl auslief, wurden umfangreiche Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Hierfür musste in der Gustav-Schwab-Straße der Fahrstreifen in Richtung Konrad-Adenauer-Straße gesperrt werden. Am Traktor entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, der Fahrbahnbelag im Bereich der Unfallstelle wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Sonnenbühl-Erpfingen (RT): Mit Motorroller gegen Baum

Mit Alkohol aber ohne erforderlichen Führerschein war am Samstagabend kurz vor Mitternacht ein 16-Jähriger mit einem Motorroller unterwegs und hat auf seiner Fahrt die Kontrolle über das Zweirad verloren. Der Jugendliche befuhr die Hausener Straße in Richtung "Hagentäle" und kam in der Verlängerung auf einem Feldweg nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem Baum und stürzte. Glücklicherweise zog er sich hierbei nur leichtere Verletzungen zu. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung wurde bei dem 16-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Roller, an welchem ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro entstand, wurde vorerst sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass an ihm technische Veränderungen vorgenommen wurden.

Hochdorf (ES): Kabeltrommel beschädigt Pkw (Zeugenaufruf)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, um kurz nach 2 Uhr, eine circa 2 Meter hohe und 250 kg schwere Kabeltrommel im Bereich einer Baustelle in der Höhenstraße von einer Palette gewuchtet und ins Rollen gebracht. Die Trommel rollte daraufhin circa 60 Meter die abschüssige Höhenstraße hinunter und prallte schließlich auf einen in der Straße "Im Holderbett" parkenden VW Caddy, welcher stark beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf 5.000 - 6.000 Euro geschätzt. Mit Hilfe der Feuerwehr Hochdorf konnte die Kabeltrommel zur Baustelle zurück gebracht und dort gesichert werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim, Telefonnummer 07021/5010, zu melden.

Ostfildern-Nellingen (ES): Bedrohung in Flüchtlingsunterkunft

In einer Flüchtlingsunterkunft in der Daimlerstraße ist es am Samstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein 21-jähriger Gambier im Verlauf von Streitigkeiten mehrere Unterkunftsbewohner mit einem Taschenmesser bedroht hatte. Die Polizei wurde gegen 23.30 Uhr über Notruf von einem unbeteiligten Bewohner alarmiert, woraufhin mehrere Streifenwagen zur Klärung der Lage eingesetzt wurden. Der 21-jährige Aggressor konnte in einem Unterkunftszimmer angetroffen und widerstandslos festgenommen werden, das Messer hatte er bereits zur Seite gelegt. Zur Feststellung seiner Identität wurde der 21-Jährige zunächst zum Polizeirevier Filderstadt gebracht. Im Verlauf der notwendigen Maßnahmen leistete dieser massiven Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Auch in der Zelle des Polizeireviers beruhigte sich der 21-Jährige zunächst nicht und beschädigte eine dort montierte Kamera.

Mössingen (TÜ): Brandstiftung an parkendem Pkw (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter einen in der Winkelgasse parkenden VW Caddy älteren Baujahrs vermutlich mit Benzin überschüttet und angezündet. Durch eine Anwohnerin wurde der Brand bemerkt und die Polizei alarmiert. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der kleinere Brand im Bereich des rechten Hinterrades durch hinzugeeilte Anwohner mit einem Gartenschlauch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der Anruferin ist bei der Brandentdeckung eine schlanke männliche Person mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Jacke aufgefallen, welche außerdem einen schwarzen Rucksack dabei hatte. Der Unbekannte hielt sich im Bereich des Pkw auf und entfernte sich danach von der Örtlichkeit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen, Telefonnummer 07071/9728660, zu melden.

Mössingen-Öschingen (TÜ): Beschädigter Stromverteilerkasten führt zu Stromausfall (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Täter hat am frühen Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, einen Stromverteilerkasten im Fasanenweg umgetreten, was bei circa 50 Haushalten in der umliegenden Nachbarschaft zur vorübergehenden Unterbrechung der Stromversorgung führte. Mitarbeiter der Stadtwerke konnten die Störung rasch beheben, der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Nachträglich wurde der Polizei gemeldet, dass auf der Verbindungsstraße zwischen Gustav-Schöller-Straße und Banholzstraße ein Verteilerkasten der Telekom ebenfalls beschädigt wurde. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/9728660 zu melden.

Dettenhausen (TÜ): Drei Verletzte nach Kollision mit dem Gegenverkehr

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, auf der K6912 zwischen Dettenhausen und der Eckbergkreuzung. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die 21-jährige Unfallverursacherin, welche mit ihrem VW Golf in Fahrtrichtung Eckbergkreuzung unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken übersteuerte sie ihr Fahrzeug, welches dann auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Opel Meriva, in welchem sich neben der 43-jährigen Fahrerin noch eine 50-jährige Beifahrerin befand. In Folge der Kollision wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn in die angrenzende Böschung geschleudert. Die beiden Insassen des Opels wurden schwerverletzt, die 21-jährige Unfallverursacherin leichtverletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Dettenhausen war mit 19 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und einem Notarzt vor Ort. Während den Rettungsarbeiten musste die K6912 in dem betreffenden Bereich bis 22.20 Uhr vollständig gesperrt werden.

Gomaringen (TÜ): Gartenfest endet mit Polizeieinsatz

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Verlauf eines privaten Gartenfestes führte am frühen Sonntagmorgen zu einem größeren Einsatz der Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war es um kurz vor 2 Uhr im Garten eines Wohnhauses in der Straße "Unter der Steigstraße" zunächst zu einem Streit zwischen einem 23- und einem 53-Jährigem gekommen, in dessen Verlauf der 53-Jährige von seinem Kontrahenten zu Boden geschlagen wurde. Dies nahmen der 50-jährige Bruder des 53-Jährigen und ein 29-jähriger weiterer Bekannter zum Anlass, mit Schreckschusswaffen in die Luft zu schießen. Die von beiden Parteien alarmierte Polizei, welche mit mehreren Streifenwagen ausrückte, konnte die zunächst unübersichtliche Lage beruhigen. Nach richterlicher Anordnung wurden im Anschluss die Wohnräume des 50- sowie des 29-Jährigen durchsucht. Hierbei konnten mehrere Schreckschusswaffen, Deko-Waffen und Schreckschussmunition aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

