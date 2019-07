Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Schwerstverletzten; Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus; Fahndung nach Exhibitionisten; Mehrere BMW aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Kind übersehen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 35-jähriger Radfahrer am Donnerstagmittag auf der Rommelsbacher Straße verursacht hat. Der Radler war gegen 15.50 Uhr mit seinem Rennrad auf der Rommelsbacher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Allerdings benutzte er hierzu verkehrswidrig den linken Radweg entgegen der Fahrtrichtung. Dabei übersah er eine von der Mittnachtstraße auf dem Gehweg heranfahrende Neunjährige auf ihrem Cityroller und erfasste sie. Beide stürzten und mussten im Anschluss vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (cw)

Neuhausen/Filder (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Bernhäuser Straße ereignet hat. Eine 48-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Ford Fusion auf der Bernhäuser Straße/L 1209 in Richtung Filderstadt unterwegs. Zu spät bemerkte sie, dass eine vorausfahrende 63-Jährige mit ihrem Mazda abbremsen und anhalten musste, um einem anfahrenden Linienbus den Vorrang zu gewähren. Sie reagierte zu spät und krachte mit großer Wucht ins Heck des Mazda. Während die Mazda-Fahrerin unverletzt blieb, musste die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Eine offenbar gedankenlos in der Öffentlichkeit zur Schau getragene Spielzeugpistole hat am Donnerstagmittag in der Esslinger Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz nach 15.30 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie ein Mann im Bereich der Unterführung am Marktplatz mit einer Waffe hantierte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten, die aufgrund der noch nicht näher einzuschätzenden Gefahrenlage zusätzliche Schutzausstattung angelegt hatten, sperrten den Unterführungsbereich zunächst weiträumig ab. Der Gesuchte hatte sich jedoch bereits entfernt und konnte nach weiteren Zeugenhinweisen nahe der Frauenkirche angetroffen werden. In seiner Jackentasche fanden die Beamten schließlich die Spielzeugpistole und stellen sie sicher. Der Mann wurde auf die Tragweite seines Handelns hingewiesen. (mr)

Esslingen (ES): Motorradfahrer stürzt auf Adenauerbrücke

Mit schweren Verletzungen, die er sich bei einem Sturz auf der Adenauerbrücke zugezogen hatte, ist am Freitagvormittag ein Motorradfahrer in eine Klinik eingeliefert worden. Der 50-Jährige, der gegen 9.10 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs war, kam mit seiner Honda im Bereich der nach links verlaufenden Abfahrt aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst einen Fahrbahnbegrenzer. Anschließend stürzte der Mann mit seiner Maschine auf die Straße und rutschte damit noch mehrere Meter weiter, ehe er zum Liegen kam. Ersthelfer eilten dem Verletzten, dessen Bein unter dem Motorrad eingeklemmt war, zu Hilfe und betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Während der Versorgung des Verletzten musste die Auf- und Abfahrt der Adenauerbrücke gesperrt werden. Dies führte zu entsprechenden Rückstaus. Die Honda wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der Schaden an dem Zweirad beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro. (mr)

Neuhausen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 48-Jährige am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Bernhäuser Straße erlitten. Die Frau war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Ford Fusion von Neuhausen kommend in Richtung Filderstadt unterwegs. Dabei bemerkte sie offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender Mazda verkehrsbedingt bereits bis zum Stillstand abgebremst hatte und fuhr auf. Ein Rettungswagen brachte die Unfallverursacherin ins Krankenhaus. Die 63 Jahre alte Lenkerin des Mazda war unverletzt geblieben. Zur Bergung der beiden total beschädigten Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro beläuft, wurde ein Abschleppunternehmen angefordert. (mr)

Filderstadt (ES): Motorradfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Auf der Nord-West-Umfahrung bei Bernhausen hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 8.10 Uhr fuhr eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin mit ihrer Honda in Richtung Plieninger Straße und geriet im Kurvenbereich mit offenbar hoher Geschwindigkeit auf den Gegenfahrstreifen. Dort stieß die junge Frau mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Kollision rutschte die 22-Jährige mit ihrem Kraftrad noch mehrere Meter weiter und kam schließlich im Grünstreifen zum Liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 43 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen. Er konnte seine Fahrt bis in eine nahegelegene Werkstatt fortsetzen. Das stark beschädigte Zweirad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 16.000 Euro. Die Nord-West-Umfahrung musste für die Dauer von rund zwei Stunden voll gesperrt werden. (mr)

Dettingen/Owen (ES): Exhibitionist aufgetreten - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Einen unbekannten Exhibitionisten, der am Freitag, gegen 12.50 Uhr, auf dem rechts der B 465 von Dettingen in Richtung Owen führenden Radweg aufgetreten ist, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Der Unbekannte saß dort auf einer Bank, hatte die Hose heruntergelassen und onanierte vor einer in Richtung Owen vorbeifahrenden, 37-jährigen Radlerin. Die Frau alarmierte etwa 15 Minuten später die Polizei. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters. Dieser war etwa 25 Jahre alt und stämmig, hatte muskulöse Oberarme und blonde, etwa einen Zentimeter kurze Haare. Er trug ein graues Muskelshirt und eine dunkle, kurze Hose. Offenbar war er zu Fuß unterwegs. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, gegenüber denen der Unbekannte eventuell ebenfalls aufgetreten ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07021/5010 zu melden. (ak)

Köngen (ES): Mehrere BMW aufgebrochen

Insgesamt vier Fahrzeuge der Marke BMW haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Ortsgebiet Köngen aufgebrochen. Zwischen 19 Uhr und 13 Uhr verschafften sie sich jeweils an in der Albrecht-Dürer-Straße, der Hans-Holbein-Straße und der Zeppelinstraße geparkten Fahrzeugen Zugang. Aus den Autos bauten sie Lenkräder, Navigationsgeräte und zum Teil auch den iDrive Controller aus und entwendeten sie. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

