POL-RT: Verkehrsunfälle; Zündschloss aus Pkw ausgebaut; Von Baum gestürzt; Mädchen belästigt

Verkehrsunfälle; Zündschloss aus Pkw ausgebaut; Von Baum gestürzt; Mädchen belästigt

Bad Urach (RT): An unübersichtlicher Stelle überholt

Ein 23-jähriger Motorradfahrer hat am Donnerstagnachmittag bei einem Überholmanöver einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann fuhr mit seinem Leichtkraftrad gegen 15.20 Uhr auf der L 245 von Seeburg kommend in Richtung Hengen und setzte in einer unübersichtlichen S-Kurve zum Überholen eines vorausfahrenden Transporters an. Ein im Gegenverkehr fahrender, 74 Jahre alter Audi-Lenker versuchte beim Erkennen des Zweirads noch vergeblich, nach rechts auszuweichen. Dennoch kam es in der Folge zur Frontalkollision zwischen dem Audi Q3 und der Yamaha, bei der das Kraftrad in zwei Teile gerissen wurde. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen anschließend ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 10.000 Euro. Die Landesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten bis zirka 18.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. (mr)

Metzingen (RT): Zündschloss ausgebaut und mitgenommen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, zwischen 6.10 Uhr und 15 Uhr, aus einer Mercedes M-Klasse das Zündschloss ausgebaut und gestohlen. Der Pkw war im Tatzeitraum in der Neuffener Straße geparkt gewesen. Auf noch unbekannter Art und Weise war es dem Täter gelungen, den verschlossenen Wagen zu öffnen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Hohenstein (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der Jugendliche kletterte gegen 15.40 Uhr auf dem Gelände eines Gymnasiums in Meidelstetten auf einen Baum, um eine sich dort verfangene Frisbeescheibe zu holen. Dabei verlor er den Halt und stürzte zu Boden. An einem Ast verletzte sich der Schüler so schwer, dass zu dessen Transport ins Krankenhaus ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Unfall beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall in Jesingen ist in der Nacht zum Freitag ein 65 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Leichtkraftrad gegen 23.30 Uhr auf der Jesinger Straße in Richtung Weilheim unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Einsteinstraße bog ein entgegenkommender, 48-jähriger Passat-Lenker vor dem 65-Jährigen nach links ab. Daraufhin kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der der Motorradfahrer gegen die rechte Front des Passat prallte und über die Motorhaube und die Windschutzscheibe hinweg auf die Fahrbahn abgeworfen wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte von einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge, an denen Totalschaden von insgesamt rund 5.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Da die Polizeibeamten beim Passat-Lenker eine Alkoholbeeinflussung feststellten, wurde sein Führerschein einbehalten. Außerdem musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Mädchen belästigt

Gegen einen 15-jährigen Jungen ermittelt der Polizeiposten Weilheim wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Jugendliche öffnete am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, im Weilheimer Freibad die Tür einer Umkleidekabine, in der sich gerade ein 14-jähriges Mädchen umzog. Bevor ein Freund dem laut schreienden Mädchen zu Hilfe kam, soll der Verdächtige die 14-Jährige unsittlich angefasst haben. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes überstellten den Verdächtigen der alarmierten Polizei. (ak)

Ostfildern (ES): Betrunken gegen Brückenpfeiler gekracht

Erheblich alkoholisiert hat ein 22-jähriger Autofahrer am frühen Freitagmorgen einen Unfall verursacht. Der junge Mann war gegen fünf Uhr mit seinem VW Polo auf der Kreisstraße 1269 aus Richtung Scharnhausen kommend in Richtung Flughafen unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und etwa 50 Meter mit zwei Rädern auf dem Grünstreifen fuhr, bevor er gegen einen Pfeiler der über den Rohrgraben führenden Brücke prallte. An seinem Wagen dürfte Totalschaden entstanden sein, weshalb der Fahrer selbstständig einen Abschleppdienst verständigte. Eine zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass der 22-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem unverletzt gebliebenen Mann einen vorläufigen Wert von über 1,3 Promille, worauf eine Blutentnahme veranlasst wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (ak)

Rottenburg (TÜ): Kind nach Sturz ins Krankenhaus eingeliefert

Leichte Verletzungen hat nach derzeitigem Kenntnisstand ein 12-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen erlitten. Der Junge radelte gegen 8.40 Uhr die Niedernauer Straße in Richtung Starzach entlang und touchierte mit dem Vorderrad den rechten Bordstein. Daraufhin stürzte er zu Boden. Das Kind wurde vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung und Behandlung in eine Tübinger Klinik gebracht. (mr)

