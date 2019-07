Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Mehrere Pkw aufgebrochen; Diebstahl auf Baustelle

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenprall mit einer Fußgängerin ist ein 74-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen auf einem Verbindungsweg zwischen der Stuhlsteige und der Gönninger Straße im Bereich eines Aussiedlerhofs lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann fuhr kurz nach neun Uhr auf dem abschüssigen Weg mit seinem Rennrad bergab. Vor ihm waren zwei Spaziergänger etwa in der Mitte des Wegs in dieselbe Richtung unterwegs. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei wollte der Radler ohne zu klingeln oder anderweitig auf sich aufmerksam zu machen mit gleichbleibender Geschwindigkeit links an der 70-jährigen Fußgängerin vorbeifahren. Als die Frau von ihrem Begleiter kurz vorher auf den heranfahrenden Radler hingewiesen wurde, machte sie unglücklicherweise einen Schritt nach links und kollidierte mit dem 74-Jährigen. Dieser kam vom Weg ab, überschlug sich und war nicht mehr ansprechbar. Ein Ersthelfer reanimierte den Verunglückten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der den Mann in ein Krankenhaus einlieferte. Die 70-Jährige wurde bei ihrem Sturz auf die Fahrbahn leicht verletzt und konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (ak)

Ostfildern (ES): Serie von Pkw-Aufbrüchen (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Donnerstag sind in Nellingen, wie bislang bekannt, insgesamt sechs geparkte BMW aufgebrochen worden. In der Eugen-Schumacher-Straße fielen ein Fahrzeug der 1er- sowie der 3er-Reihe den Tätern zum Opfer. Diese schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und bauten die Lenkräder der Fahrzeuge aus. So erging es auch drei weiteren Fahrzeugen, die in der Lerchenbergstraße geparkt waren. Auch diese wurde über die Seitenscheiben gewaltsam geöffnet. An zwei 5er BMW entwendeten die Unbekannten das Bordsystem mit Navigationsgerät, an einem 1er BMW wurde das Lenkrad ausgebaut. Auch an einem 2er Cabrio im Bereich Uhlandstraße/Beethovenstraße machten sich die Täter zu schaffen. In diesem Fall schnitten sie das Verdeck auf und gelangten so an das Lenkrad, das sie auch hier ausbauten und mitgehen ließen. Alle Aufbrüche fanden im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, sechs Uhr, statt. Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch weit über 20.000 Euro betragen. Zeugenhinweise oder Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den genannten Taten werden unter Telefon 0711/7091-3 erbeten. (mr)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Trotz Gegenverkehr abgebogen

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Nürtinger Straße geführt. Ein 49-Jähriger befuhr gegen 8.10 Uhr mit seinem Porsche die Nürtinger Straße von der Ortsmitte Bernhausen herkommend. Beim Einbiegen nach links in die Neuhäuser Straße übersah er einen entgegenkommenden 55-Jährigen, der mit seinem Rennrad aus Richtung Sielmingen in Richtung Ortsmitte Bernhausen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge wobei der Radler stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 2.000 Euro. (jw)

Wendlingen/Neckar (ES): Transportraupe gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem Diebstahl, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Baustelle an der A 8, zwischen dem Autobahnkreuz Wendlingen und dem Parkplatz Rübholz ereignet hat, sucht der Polizeiposten Wendlingen Zeugen. Unbekannte entwendeten zwischen 18 Uhr bis sieben Uhr von der dortigen Baustelle eine Transportraupe der Marke Honda, die dort auf einem Anhänger abgestellt war. Die Raupe hat eine silberfarbene Ladewanne, schwarze Gummi-Laufketten und einen rot lackierten Motor. Das Arbeitsgerät hat ein Gewicht von etwa 150 kg und dürfte mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Wert wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07024/92099-0 um sachdienliche Hinweise. (jw)

Großbettlingen (ES): Bundesstraße nach Unfall gesperrt

Ein Verkehrsunfall im Gegenverkehr hat am Donnerstagmorgen zur zeitweisen Vollsperrung der B 313 bei Großbettlingen geführt. Gegen 7.15 Uhr war der 25 Jahre alte Fahrer eines VW Polo in Richtung Nürtingen unterwegs und geriet unmittelbar nach der Einmündung der Albstraße mit seinem Pkw über die durchgezogene Mittellinie hinweg auf den Gegenfahrstreifen. In der Folge kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Ford Mondeo, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde. Ein 54 Jahre alter Mitfahrer im VW verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Ford war augenscheinlich unverletzt geblieben. Er wurde jedoch vorsorglich ebenfalls in eine Klinik gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Sie mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zirka 8.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (mr)

