Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten - Neustadt

Verkehrssicherheitsarbeit des Polizeirevier Titisee-Neustadt

Freiburg (ots)

Hinterzarten, B-31, B-500 - Am Montag 27.05.2019 wurden durch die Dienstgruppen des Polizeirevier Titisee-Neustadt in der Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr verschiedene Kontrollen mit Schwerpunkt Handynutzung und Überprüfung der Verkehrssicherheit von Fahrzeuge durchgeführt. Insgesamt wurden 18 Verstöße gegen das Handynutzungsverbot festgestellt. Auch wurden 2 Fahrzeugführer festgestellt, welche die notwendige Fahrerlaubnis nicht besitzen und trotzdem ein Kraftfahrzeug führten. Die Besonderheit bei einem der beanstandeten Fahrzeugführer ist, dass er zum einen versuchte sich der Kontrolle zu entziehen indem er auf einem vorgelagerten Parkplatz wendete und in die entgegengesetze Richtung davonfuhr und dass er innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal erwischt wurde. Nun wird in diesem Fall die zuständige Gemeinde schriftlich darüber informiert und angeregt, die Einziehung des Fahrzeuges zu prüfen. Des Weiteren wurden mehrere Mängelberichte ausgehändigt, da die kontrollierten Fahrzeug technisch beanstandet wurden.

Auch in naher Zukunft werden weitere Kontrollen durch das Polzeirevier Titisee-Neustadt durchgeführt.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell