POL-FR: Schopfheim: Graffiti an Firmengebäude angesprüht- Zeugensuche

Im Zeitraum von Samstag bis Montagmorgen wurde an einem Firmengebäude bei der Straße "An der Wiese" mehrere Graffiti angesprüht. Wie bekannt wurde, war bereits vor etwa zwei Wochen ebenfalls an dem Gebäude gesprüht worden. Der Sachschaden bei Entfernung der Schriftzüge dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

