Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Imbiss beim Stadion in Höllstein - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.05.19, gegen 01 Uhr, wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass sich offensichtlich mehrere Personen beim Stadion in Höllstein aufhalten würden und sehr laut seien. Die Polizei konnte dann feststellen, dass ein dortiger Imbiss ("Grillbude") aufgebrochen worden war und der oder die Täter offensichtlich Hunger hatten. Der Grill war in Betrieb und entsprechendes Fleisch lag bereit. Personen befanden sich hier jedoch nicht mehr am Imbiss. Im Zuge der Fahndung konnte ein 19 Jähriger angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er hatte beim Erblicken der Polizei zunächst versucht zu flüchten. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250, ermittelt wegen des Verdachts des Einbruchs und sucht Zeugen, welche Hinweise auf weitere Personen geben können.

Kj

