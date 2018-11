POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Bell

Bell (ots) - Am 19.11.2018 gegen 17:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohn-haus in der Straße Seeblick in Bell einzubrechen. Durch eine ausgelöste Alarmanlage konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt:

Wer hat am Tattag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen?

Sind Personen aufgefallen, die sich im Zusammenhang mit der Alarmauslösung vom Tatort entfernt haben?

Hinweise erbittet die Polizei unter 02651/801-0.

