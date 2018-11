POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Bad Bodendorf

Sinzig-Bad Bodendorf (ots) - Am 17.11.2018 kam es vermutlich in den frühen Abendstunden zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Schillerstraße in Bad Bodendorf.

In diesem Zusammenhang meldete eine Zeugin einen weißen Kastenwagen, der am Tattag in auffälliger Weise in der Ortschaft unterwegs war. Besonders auffällig war, dass die Beifahrerscheibe fehlte und mit bläulicher Folie abgeklebt war.

Die Kriminalpolizei Mayen bittet unter 02651/801-0 um Hinweise zu dem Fahrzeug und anderen verdächtigen Fahrzeugen und Personen.

