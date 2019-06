Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und landet auf dem Dach

Auetal-Rolfshagen (ots)

(me) Am Samstag, 08.06.2019, gegen 21:15 Uhr, befährt ein polnischer Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Obernkirchener Straße/K 65 im Auetal-Rolfshagen in Richtung Obernkirchen. Im Bereich einer Linkskurve kommt er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Pkw landet hierbei auf dem Dach im Straßengraben. Fahrer und Beifahrer werden leicht verletzt. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt.

