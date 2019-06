Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Auetal-Kathrinhagen (ots)

(me) In der Nacht von Freitag, 07.06.2019, auf Samstag, 08.06.2019, beschädigt der Führer eines bisher unbekannten Fahrzeugs einen im Auetal an der Kathrinhagener Straße am Straßenrand abgestellten Transporter. Hierbei wurde die Abdeckung des rechten Außenspiegels abgebrochen. Aufgrund der Höhe des Schadens könnte es sich bei dem verursachenden Kraffahrzeuges ebenfalls um einen Transporter handeln, bei dem ebenfalls der rechte Außenspiegel beschädigt sein müsste.

