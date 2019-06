Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA Rehburg

Rehburg-Loccum (ots)

Rehburg (ZIE) - Am Freitag, 07. Juni 2019, ereignete sich zwischen 17.15h und 17.50h auf dem Parkplatz des EDEKA Rehburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein 30-jähriger Mann aus Berlin parkte seinen Pkw Volvo direkt gegenüber der dortigen Postfiliale auf dem ausgezeichneten Parkplatz. Bei Rückkehr zu seinem Pkw musste er eine frische Beschädigung an der vorderen rechten Fahrzeugecke feststellen. Offensichtlich war ein unbekanntes Fahrzeug rechtsseitig am Pkw des Berliners vorbeigefahren und hatte dieses beim Einlenken gestriffen. Es entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 1000 Euro. Seitens der Polizei Stolzenau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau zu melden.

