Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Meerbach Apotheke

Nienburg (ots)

(bod) Am Freitag, 07.06.2019, kam es in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Meerbach Apotheke in der Ziegelkampstraße in Nienburg / Weser. Ein geparkter Kleinwagen, Toyota IQ in der Farbe aubergine, wurde dabei an der hinteren rechten Fahrzeugseite stark verformt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Nienburg unter 05021-9778-111 entgegen.

